Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР и ЦРУ

Между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США действует партнерский канал, общение ведется в первую очередь на тему борьбы с терроризмом.

«В центре внимания, конечно, и вообще нашего взаимодействия с коллегами из Центрального разведывательного управления находится борьба с международным терроризмом», – передает его слова ТАСС.

Нарышкин добавил, что СВР и ЦРУ достаточно активно обмениваются оперативной, разведывательной информацией о людях и о планах террористических организаций. Он выразил уверенность, что партнерство служит интересам двух стран.

Он отметил, что с Джиной Хаспел, которая возглавила ЦРУ в середине мая, контактов на уровне директоров спецслужб пока не было. Однако обмен информацией не прекращался.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о визите руководителей российских спецслужб в США в начале 2018 года.