США набирают армию шпионов

ЦРУ готовится масштабно расширить зарубежные резидентуры, в том числе за счет набора в свои ряды американцев с иностранными корнями. Новая армия шпионов позволит противостоять угрозам со стороны Ирана и Китая, скромно объяснила директор ЦРУ Джина Хаспел. Что на самом деле стоит за увеличением в США спроса на шпионаж и как это может быть связано с Россией?

Директор ЦРУ Джина Хаспел рассказала о масштабных изменениях, которые ждут разведуправление в ближайшем будущем. Как отметила в пятницу телекомпания Al Jazeera, одним из приоритетов для ведомства Хаспел станет увеличение количества его оперативных работников, действующих за рубежом.

Директор американской разведслужбы объяснила, что это позволит правительству США занимать более твердые позиции в международных делах, а также противостоять угрозам со стороны наращивающего свое влияние на Ближнем Востоке Ирана и имеющего серьезные глобальные амбиции Китая.

Что интересно, на слова Хаспел о новых приоритетах в работе ЦРУ пресса, не считая местных изданий и Al Jazeera, внимания особо не обращала, хотя ее выступление состоялось еще в понедельник. Так, например, NBC и The New York Times упоминали об этом лишь вскользь, предпочитая концентрироваться на ее нападках на КНДР и намерении активнее работать на направлении борьбы с наркотиками.

Чем же так важны заявленные директором планы реорганизации работы ЦРУ? Если отвлечься от глобальных замашек, озвученных Хаспел, цель обозначенных ею шагов проста. Расширение зарубежных резидентур – это один из шагов, необходимых для усиления агентурной разведки. Большее количество оперработников позволит активнее вести поисково-вербовочную работу в других странах.

Дело в том, что при директоре Джоне Бреннане и его предшественниках в ЦРУ стали уделять слишком много внимания различным новаторским методам разведдеятельности, прежде всего с помощью различных современных технических средств. Слишком большая надежда на технические средства, кстати, привела к возникновению ряда громких скандалов вокруг разведсообщества США. Например, всплывшей на поверхность истории с прослушкой зарубежных лидеров, в частности канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также бегства аналитика АНБ Эдварда Сноудена, поведавшего миру немало секретов американских спецслужб.

В это самое время агентурная разведка у ЦРУ практически окончательно деградировала, а добыча и обработка чужой секретной информации превратилась в факультативное занятие. Кроме того, фетишем, заслонившим все остальные функции разведки, стала борьба с терроризмом, и Лэнгли превратилось в большой оперативный центр управления беспилотниками и осуществления военных акций. Кстати, Хаспел прямым текстом говорит, что теперь контртеррору будет уделяться куда меньше внимания, а основным приоритетом станет именно добыча секретной информации.

Джина Хаспел (фото: Kevin Lamarque/Reuters)

На самом деле подобные планы реорганизации работы Центрального разведуправления озвучивал еще Майк Помпео, когда Дональд Трамп назначил его директором этой спецслужбы. А после его перемещения на пост госсекретаря именно с целью решения этих задач главой ЦРУ и была назначена Джина Хаспел. И она для этого подходит идеально, имея богатый опыт оперативной работы «в поле», а также управления зарубежными резидентурами ЦРУ.

Другие озвученные Хаспел приоритеты также нацелены на возрождение агентурной работы. Так, она подчеркнула, что для выполнения своих задач разведуправлению требуется «набирать лучших и умнейших в Америке, вне зависимости от пола, расы или культурного бэкграунда». Желание нанимать «лучших и умнейших» – не новость, к этому стремятся все спецслужбы, хотя в последнее время у ЦРУ и были с этим некоторые сложности – качество набираемых кадров заметно упало.

Куда важнее другой момент – желание набирать американских граждан различных национальностей. Это тоже шаг в сторону усиления агентурной разведки. Дело в том, что набор на службу выходцев из других стран значительно упрощает подготовку оперработников к командировкам за рубеж. Ведь такие люди лучше знают культурные особенности государств, из которых они происходят, не отличаются от местных жителей по внешним признакам, а значит, им несоизмеримо проще устанавливать контакты и вести вербовочную разработку.

Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов считает, что это вполне логично. «Американец из Оклахомы вряд ли поймет русского мужика из Рязанской области. Поэтому они будут брать иностранцев, которые отвечают определенным стандартам», – пояснил он.

«Конечно, им нужны граждане разных национальностей, потому что ценно знание языков и умение говорить с соотечественниками», – заявил газете ВЗГЛЯД и ветеран внешней разведки, бывший заместитель резидента ПГУ КГБ в Лондоне, полковник запаса Михаил Любимов.

Знание языков – тема особая, так как с этим у цээрушников существует серьезная проблема. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в последние годы они уделяли изучению иностранных языков слишком мало внимания, полагая, что любой сторонник демократии просто обязан знать английский.

На эту тему

И этот подход нацеленную на агентурную работу Хаспел тоже не устраивает. В ходе своего выступления, которое проходило в родном для нее Луисвилльском университете в штате Кентукки, она подчеркнула, что намерена стимулировать повышение экспертного уровня ЦРУ в области иностранных языков, обеспечивая сотрудникам более сильную языковую подготовку, рассказало в понедельник луисвилльское издание 89.3 WFPL

В качестве еще одного приоритета директор ЦРУ выделила выстраивание более крепкого сотрудничества с разведслужбами других стран. Действительно, разведданные, передаваемые по партнерским каналам, могут быть чрезвычайно важны. А плодотворной работе американцев на этом направлении традиционно мешало то, что они хотят получать от партнеров секретные сведения, однако очень не любят делиться с ними своей развединформацией. А это, конечно же, устраивает далеко не всех.

Почему же вдруг американцы так озаботились возвратом к традиционным методам ведения разведдеятельности? «Технические средства сбора информации крайне важны. Но хороший источник-человек уникален и может предоставить существенные разведданные о секретах наших противников и даже их намерениях», – подчеркнула Хаспел.

«Агентурная сеть всегда была сердцем разведки при всей прелести технического обеспечения, подслушивающих устройств и прочего оборудования. Гораздо надежнее иметь человека, допустим, рядом с президентом чужой страны, и получать от него информацию. Пока что мы еще не отошли от агентурной разведки»,

– объяснил Михаил Любимов.

Александр Михайлов в свою очередь отметил, что в последние годы у ЦРУ было «слишком много провалов» из-за низкой квалификации сотрудников. При этом технический потенциал спецслужбы огромен. «Мы много раз сталкивались с тем, что они просто не могут реализовать те технические возможности, которые у них есть», – указал он, добавив, что порой из-за низкой квалификации сотрудников им просто не хватает на это способностей.

По мнению Михайлова, ЦРУ занялось расширением агентурной сети от безысходности: «Американцы хотят исправить положение». Кроме того, во многом это произошло из-за противостояния с Россией (которую Хаспел скромно не упоминала в своей речи), у которой, с одной стороны, традиционно сильна агентурная разведка, с другой – качественно поставлена контрразведка. «На сегодняшний день ЦРУ признало, что Россия практически парализовала деятельность зарубежных разведслужб на своей территории. Так что американцам приходится менять формат работы в России, да и в других странах тоже», – заключил собеседник.