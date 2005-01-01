Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное мореФото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ? Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...

Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

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            Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

            Анна Федорова
            вице-президент Фонда открытой новой демократии
            		 3 апреля 2019, 22:00

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            В связи с победой на выборах мэра Чикаго Лори Лайтфут, темнокожей открытой лесбиянки, все уже исшутились как могли. Одни, значит, радуются, что у нас в России такое невозможно. Вторые переживают, что Россия – совсем отсталая страна, раз у нас такое невозможно.

            И вот снова то, о чем я все время говорю. Нельзя тупо переносить на российскую почву кейсы из других политических культур – и делать прямые как палка выводы.

            Вот, например, интересный вопрос. Кто сейчас в России находится в том же положении, как в США темнокожие? Чтобы это была огромная доля населения, долгая история борьбы за права, по-прежнему не до конца равное положение... Правильный ответ – никто. Потому что у нас картинка национального, этнического и расового разнообразия вообще другая. Ни лучше ни хуже, просто другая.

            Женщины? Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины все-таки пробираются в списки и доходят до голосования, они избираемы не хуже, чем мужчины. Я смотрела это по массиву кандидатов от ЕР на парламентских выборах. Вот жаль, что выкладки не сохранила, надо будет повторить. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф.

            Фото: Joshua Lott/Reuters

            А вот что касается ориентации – да, тут не поспоришь. Сейчас у открытого гея или лесбиянки на мэрских выборах ничего не получится с 99-процентной вероятностью.

            Изменится ли это? Я практически уверена, что да. Мы все же скорее в русле этого тренда.

            Но оценивать динамику общественных процессов в стране надо, опираясь на нашу реальность, а не на реальность Чикаго. Вот, например, избрать молодого технократа вместо крепкого хозяйственника, по уши связанного внутриэлитными раскладами и региональным бизнесом – это новелла последних лет? Вообще-то, да. Просто не такая хайповая.

            Еще раз повторю. Надо на Россию смотреть, а не на Штаты или Швецию там. Иначе мы в ловушке: чужие системы координат, чужая проблематика.

            Вот как раз сейчас раскочегариваются избирательные кампании в регионах. Следить за ними – практически больше пользы принесет для понимания страны, чем клеймить «у нас лесбиянку не изберут».

            Источник: Блог Анны Федоровой 


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