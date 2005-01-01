Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

В связи с победой на выборах мэра Чикаго Лори Лайтфут, темнокожей открытой лесбиянки, все уже исшутились как могли. Одни, значит, радуются, что у нас в России такое невозможно. Вторые переживают, что Россия – совсем отсталая страна, раз у нас такое невозможно.

И вот снова то, о чем я все время говорю. Нельзя тупо переносить на российскую почву кейсы из других политических культур – и делать прямые как палка выводы.

Вот, например, интересный вопрос. Кто сейчас в России находится в том же положении, как в США темнокожие? Чтобы это была огромная доля населения, долгая история борьбы за права, по-прежнему не до конца равное положение... Правильный ответ – никто. Потому что у нас картинка национального, этнического и расового разнообразия вообще другая. Ни лучше ни хуже, просто другая.

Женщины? Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины все-таки пробираются в списки и доходят до голосования, они избираемы не хуже, чем мужчины. Я смотрела это по массиву кандидатов от ЕР на парламентских выборах. Вот жаль, что выкладки не сохранила, надо будет повторить. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф.

А вот что касается ориентации – да, тут не поспоришь. Сейчас у открытого гея или лесбиянки на мэрских выборах ничего не получится с 99-процентной вероятностью.

Изменится ли это? Я практически уверена, что да. Мы все же скорее в русле этого тренда.

Но оценивать динамику общественных процессов в стране надо, опираясь на нашу реальность, а не на реальность Чикаго. Вот, например, избрать молодого технократа вместо крепкого хозяйственника, по уши связанного внутриэлитными раскладами и региональным бизнесом – это новелла последних лет? Вообще-то, да. Просто не такая хайповая.

Еще раз повторю. Надо на Россию смотреть, а не на Штаты или Швецию там. Иначе мы в ловушке: чужие системы координат, чужая проблематика.

Вот как раз сейчас раскочегариваются избирательные кампании в регионах. Следить за ними – практически больше пользы принесет для понимания страны, чем клеймить «у нас лесбиянку не изберут».

Источник: Блог Анны Федоровой