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22 января, вторник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

Здание Европейского суда по правам человека в СтрасбургеФото: Vincent Kessler/Reuters
Россия может поставить точку в своем конфликте с Советом Европы и громко хлопнуть дверью. По крайней мере, идея выхода из этой организации, превратившейся для нас в собрание прокуроров, рассматривается на самом верху. Однако такой шаг чреват серьезными потерями. Причем потеряет не столько Россия как государство, сколько ее граждане. Подробности...
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Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

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Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать? Подробности...
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Грузия и Украина возвращают «украденное Россией» по-разному

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Грузия вновь выступила с миролюбивыми предложениями в адрес Абхазии и Южной Осетии. Это резко контрастирует с той агрессивной политикой, которую ведет Киев против непризнанных республик Новороссии. Внешне кажется, что и Украина, и Грузия должны бороться с сепаратистскими тенденциями одинаково. В чем же причина подобного расхождения? Подробности...
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          Почему российские женщины в космосе уступают американкам

          Первую женщину запустил в космос СССР - но и Россия вполне может продолжить эту традицию   22 января 2019, 15:45
          Фото: ТАСС
          Текст: Константин Меринов

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          Отбор женщин для полета в космос – идея правильная. По крайней мере, таково мнение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Вчера в Звездном городке он заявил, что «отряд космонавтов выглядел бы более уверенно, если бы количество женщин внутри отряда увеличилось». Почему Россия сильно отстает от США по числу женщин, отправленных у космос, и есть ли у российской женщины шанс побывать на Луне?

          В России появится женский космический отряд, о чем накануне сообщил ТАСС со ссылкой на источник в госкорпорации «Роскосмос». Подготовку женщин планируют организовать с учетом будущих лунных миссий, а поиском кандидаток среди сотрудниц ракетно-космических предприятий займется сам Роскосмос. Там решили перехватить инициативу, а не дожидаться, «когда они сами запишутся».

          Представительниц слабого пола, жаждущих летать в космос, примерно в пять раз меньше, чем мужчин. Это показал набор в космонавты, завершившийся летом прошлого года. Он был открытым, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет с высшим образованием (инженерным, научным или летным) и опытом работы. Для участия в отборе заявились 420 кандидатов, в том числе 87 женщин. Ни одна из них отбор не прошла, кандидатами в космонавты стали восемь мужчин.

          А вот в ходе первого открытого набора, прошедшего в 2012 году, из 304 добровольцев тоже отобрали восемь человек. Одним из кандидатов стала Анна Кикина, которая сейчас является единственной женщиной в отряде космонавтов.

          Наши в космосе

          Дорогу в космос женщинам проложила наша «Чайка» – Герой Советского Союза Валентина Терешкова (космонавт №10 в международной классификации). Ее полет состоялся в далеком 1963 году на космическом корабле «Восток-6». В истории мировой космонавтики Валентина Владимировна так и останется первой женщиной, слетавшей в космос.

          Второй тоже стала гражданка Советского Союза – Светлана Савицкая (№111). Она же – первая в мире женщина, совершившая выход в открытый космос, где провела 3 часа 32 минуты. Это произошло во время ее второго полета на орбитальную станцию «Салют-7» в июле 1984 года (первый полет – в августе 1982-го). Наш третий космонавт «в юбке» – россиянка Елена Кондакова (№320). Ее первый старт на корабле «Союз ТМ-20» состоялся 4 октября 1994 года, а второй – 15 мая 1997-го в экипаже шаттла Atlantis STS-84.

          И, наконец, Елена Серова (№540). На МКС с сентября 2014 года до марта 2015-го она провела 167 суток, став первой и пока единственной россиянкой, побывавшей на Международной космической станции.

          Кроме того, в разное время к полетам готовились еще несколько женщин: Валентина Пономарева, Ирина Соловьева, Жанна Ёркина (1939–2015), Татьяна Кузнецова, Елена Доброквашина, Лариса Пожарская (1947–2002), Екатерина Иванова, Светлана Омельченко, Тамара Захарова, Ирина Латышева, Ирина Пронина, Галина Амелькина (1954–2014), Наталья Кулешова и Надежда Кужельная.

          В космосе, но не наши

          Соединенные Штаты Америки, начав посылать «слабый пол» в космос на 20 лет позже, уже успели отправить на орбиту аж 48 женщин-астронавтов. Одна из них – Энн Шарлотт Макклейн – и сегодня работает на орбите. Иначе говоря, за время существования пилотируемой космонавтики космические полеты в СССР и России смогли совершить лишь четыре женщины, их коллег из НАСА в космосе побывало в 12 раз больше. А первой американкой, покорившей космическое пространство, стала Салли Кристен Райд (№121), полет которой состоялся в июне 1983 года.

          Помимо женщин-астронавтов НАСА в космос теперь летают представительницы и Европейского космического агентства, и ряда других стран – главным образом азиатских. Напомним, кто из них первыми покорил невесомость. Англичанка Хелен Патрисия Шармен (№252) – она же первый астронавт Великобритании. Француженка Клоди Эньере Андре-Деэ (№355). Итальянка Саманта Кристофоретти (№541). Канадка Роберта Линн Бондар (№267). Японка Тиаки Мукаи (№316). Кореянка Со Ён Ли (№477) – она же первый космонавт Южной Кореи. Китаянка Ян Лю (№528).

          Вообще женщин космосом не испугаешь. Например, американки Шеннон Матильда Уэллс Лусид (№171), Марша Сью Айвинс (№227), Тамара Элизабет Джерниган (№254), Сьюзан Джейн Хелмс (№288) и Дженис Элейн Восс (№298) совершили по пять космических полетов. А Хелмс еще и передовик ВКД (внекорабельная деятельность), в ее активе наиболее продолжительный выход в открытый космос – 8 часов 56 минут. Этот рекорд она установила 11 марта 2001 года на пару с Джеймсом Шелтоном Воссом.

          Отличилась и американка Пегги Уитсон (№422). Она стала первой женщиной – командиром МКС, суммарно провела в космосе 665 дней 22 часа и десять раз выходила в открытый космос.

          Готовимся к дальнему космосу

          Однако сказать, что наши женщины сидят без дела, нельзя. Они исподволь готовятся к длительным космическим полетам.

          Так, в ноябре 2017 года в рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) был проведен первый из серии экспериментов – 17-дневная изоляция в НЭК (наземном экспериментальном комплексе) Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Трое из шести членов команды (экипажа) – женщины: космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Анна Кикина, Елена Лучицкая и Наталья Лысова – сотрудницы ИМБП.

          А еще ранее кандидат биологических наук Лучицкая участвовала в проекте «Луна-2015», возглавляя женский экипаж. Вместе с ней в наземном модельном изоляционном эксперименте принимали участие Полина Кузнецова, Дарья Комиссарова, Анна Куссмауль, Татьяна Шигуева и Инна Носикова – молодые биологи, медики, психологи. В ходе восьмидневного «полета на Луну» изучались механизмы адаптации женского организма к условиям изоляции при межпланетных полетах.

          Теперь в ИБМП РАН готовятся к продолжению проекта SIRIUS – в марте стартует четырехмесячная изоляция международного экипажа, «отправляющегося на Луну». Половину команды из шести человек составят молодые женщины-исследователи. А кандидатами в основной и дублирующий экипажи являются россиянки Полина Кузнецова, Анастасия Степанова, Дарья Жидова и Стефания Федяй.

          Лететь нельзя отсиживаться

          Сейчас Россией взят курс на освоение ближнего космоса и спутника Земли. Основа российской лунной программы – запуск в 2021–2025 годах автоматических станций. А там (помечтаем) рукой подать до строительства лунной орбитальной станции и высадки нашего человека на Луну.

          Кстати, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключает того, что командиром экипажа лунной миссии может стать женщина. Об этом он обмолвился в прошлом году на пресс-конференции, посвященной 20-летию МКС. При этом он подчеркнул: «У нас нет гендерного подхода, нам важен профессионализм».

          Главный менеджер проекта SIRIUS, руководитель отдела ИМБП РАН Марк Белаковский утверждает, что в Институте медико-биологических проблем всегда были сторонниками того, чтобы женщины летали в космос. Так, в 1980 году Главная медицинская комиссия отобрала четырех женщин-врачей Галину Амелькину, Елену Доброквашину, Тамару Захарову и Ларису Пожарскую, работавших в научных лабораториях ИМБП. «Всем четверым присвоили звание космонавт-исследователь, подготовка продолжалась до 1993 года, но в полетах не приняли участие только из-за изменения полетной программы», – вспоминает Белаковский. Теперь Елена Доброквашина – ответственный секретарь той самой Главной медицинской комиссии, которая дает последнее «добро».

          Женщине-россиянке сложно связывать свою жизнь с космосом, и в первую очередь из-за сроков подготовки в космонавты. Эта процедура занимает не меньше восьми–десяти лет – больше, чем в других странах. Таково мнение вице-президента Северо-Западного регионального отделения Федерации космонавтики России Олега Мухина: «У нас своя программа, потому что космонавты решают очень много задач. У американцев подготовка попроще, поэтому там и женщин больше».

          Когда-то генерал Каманин написал в своих дневниках: «Нельзя допустить, чтобы первой женщиной в космосе стала американка – это будет оскорблять патриотические чувства советских женщин». В космической гонке с основным соперником требовалось очередное достижение – и в полет отправилась Валентина Терешкова. Идеологии в космическом соперничестве сегодня не просматривается – только конкуренция с коммерческой составляющей. Ученые же утверждают, что с физиологической точки зрения для полетов женщин в космос и вовсе препятствий нет: они должны обязательно включаться в состав экипажей лунных миссий и освоения дальнего космоса.


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