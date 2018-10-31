Ученые объявили о планах рождения внеземного ребенка

Компания SpaceLife Origin планирует провести эксперимент по рождению ребенка в космосе в 2024 году.

«Если человечество хочет стать многопланетным видом, нам также нужно научиться размножаться в космосе», – цитирует гендиректора SpaceLife Origin Киса Малдера портал GlobalNewswire.

В компании планируют изучить процессы зачатия и родов в условиях космоса, что может пригодиться, когда жители Земли начнут колонизировать другие планеты.

По проекту в 2021 году в космос будет запущен инкубатор, содержащий сперму и яйцеклетки. В космосе яйцеклетки будут оплодотворены, а через четыре дня инкубатор вернется на Землю. Эмбрионы введут в матку женщины, которая начнет вынашивать ребенка.

Рождение ребенка в космосе состоится только в 2024 году. Предполагается, что в течение 24-36-часовой миссии женщина будет рожать на высоте 250 миль над Землей в сопровождении обученной медицинской команды. Подбор женщины-кандидата начнется в 2022 году.

Стоимость затрат на роды в космосе пока не подсчитана. Отмечается, что только зачатие эмбриона в космосе обойдется в сумму до 5 млн долларов.