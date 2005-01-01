Роскосмос решил сформировать отряд женщин-космонавтов

Роскосмосом будет сформирован полноценный отряд космонавтов из числа молодых женщин – специалистов ракетно-космической отрасли, сообщил источник в отрасли.

При этом Роскосмос решил не ждать, когда женщины «сами запишутся», поиск проведут «в инициативном порядке», передает ТАСС.

Отмечается, что для женщин планируется доработать скафандр «Орлан-МКС». В частности, появятся «элементы экзоскелета для усиления рук оператора при выполнении тяжелых работ».

Подготовку собираются вести «с учетом будущих лунных миссий».

О решении сформировать отряд женщин-космонавтов намеревались объявить в понедельник, но планы могли измениться, сказал источник.

В апреле сообщалось, что ни одна женщина не прошла отбор в обновленный состав отряда космонавтов.