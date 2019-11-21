«Шахтер» наказали за сделанное на русском языке замечание диктора расистам из Киева

Украинский футбольный клуб «Шахтер» заплатит 20 тыс. гривен штрафа за то, что диктор стадиона во время матча с киевским «Динамо» делал объявления на русском языке. Речь идет о просьбе диктора к динамовским фанатам прекратить расистские выходки.

Поведение диктора во время матча 14-го тура украинского чемпионата по футболу рассмотрел КДК украинской федерации. «Шахтер» получил 20 тыс. гривен штрафа, так как был хозяином поединка, сообщает 24tv.ua.

Во время матча, прошедшего 10 ноября, арбитр Николай Балакин несколько раз просил сделать объявление о недопустимости проявлений расизма. Объявления прозвучали на русском языке.

Также было принято решение наказать киевский клуб одним домашним матчем без зрителей.

Напомним, во время матча «Шахтер» – «Динамо» болельщики киевской команды выкрикивали оскорбления в адрес бразильцев донецкого клуба. Игру прервали. Капитан «Шахтера» Тайсон показал фанатам «Динамо» неприличным жестом, ударил мячом в их сторону, за что был удален. Поле он покидал в слезах.

Позже киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по расистскому инциденту.