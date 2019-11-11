Киевское «Динамо» прокомментировало расистский скандал с футболистами «Шахтера»

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по расистскому инциденту, произошедшему в гостевом матче 14-го тура чемпионата Украины против донецкого «Шахтера», сообщила пресс-служба клуба.

«Многочисленные СМИ распространили официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов – участников матча, в котором безапелляционно обвиняются болельщики нашей команды, якобы совершившие расистские и ксенофобские действия. «Динамо» своими действиями и поступками неоднократно подчеркивало преданность принципам честной игры и общечеловеческим ценностям, борьба с негативными проявлениями отдельных лиц является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль Федерации футбола Украины (ФФУ) в борьбе с футбольными хулиганами, санкции которой сводятся к определению размеров денежных штрафов, однако на данный момент ФФУ не провела ни одного мероприятия с представителями клубов и лидеров фанатских движений по этой теме», – передает ТАСС сообщение пресс-службы «Динамо».

«Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о вине наших болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось, – добавляет пресс-служба. – Установление фактов происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказанности вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, но и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента», – заявили в киевском клубе.

Отметим, что это далеко не первый случай расизма в матчах между «Динамо» и «Шахтером». Так, например, в апреле 2017 года фанаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матче чемпионата Украины по футболу устроили расистские акции. Так, ультрас «Динамо» провели акцию с призывом прийти на игру в белом. Некоторые фанаты облачились в одеяния членов ку-клукс-клана, среди фанатов «Шахтера» также заметили фаната в футболке с изображением Гитлера.

Напомним, в воскресенье во время матча «Шахтер» – «Динамо» болельщики киевской команды выкрикивали оскорбления в адрес бразильцев донецкого клуба. Игра была прервана. Капитан «Шахтера» Тайсон ответил болельщикам «Динамо» неприличным жестом и ударил мячом в их сторону. За это его удалили. Поле он покидал в слезах.

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