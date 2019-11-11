Киевское «Динамо» прокомментировало расистский скандал с футболистами «Шахтера»

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Падение Моралеса грозит подтолкнуть Мадуро

Боливия беспросветно бедна даже по латиноамериканским меркамФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
В Боливии победила «цветная революция», плавно переходящая в государственный переворот. Президент страны Эво Моралес, входивший в число главных союзников Москвы в регионе, отрекся от власти и покинул столицу. Так пал очередной нелояльный США режим в Латинской Америке. Что это означает для России и для Венесуэлы, которая остается главной целью Вашингтона? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Батюшки болеют теми же болезнями, что и прихожане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В России очень мало православных священников – всего 20 тысяч на всю страну. И на задушевные беседы с прихожанами часто просто не хватает времени. Но только ли в количестве проблема? Подробности...
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У нас будет очень много счастливых беременностей

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
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              Киевское «Динамо» прокомментировало расистский скандал с футболистами «Шахтера»

              11 ноября 2019, 11:33

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по расистскому инциденту, произошедшему в гостевом матче 14-го тура чемпионата Украины против донецкого «Шахтера», сообщила пресс-служба клуба.

              «Многочисленные СМИ распространили официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов – участников матча, в котором безапелляционно обвиняются болельщики нашей команды, якобы совершившие расистские и ксенофобские действия. «Динамо» своими действиями и поступками неоднократно подчеркивало преданность принципам честной игры и общечеловеческим ценностям, борьба с негативными проявлениями отдельных лиц является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль Федерации футбола Украины (ФФУ) в борьбе с футбольными хулиганами, санкции которой сводятся к определению размеров денежных штрафов, однако на данный момент ФФУ не провела ни одного мероприятия с представителями клубов и лидеров фанатских движений по этой теме», – передает ТАСС сообщение пресс-службы «Динамо».

              «Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о вине наших болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось, – добавляет пресс-служба. – Установление фактов происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказанности вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, но и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента», – заявили в киевском клубе.

              Отметим, что это далеко не первый случай расизма в матчах между «Динамо» и «Шахтером». Так, например, в апреле 2017 года фанаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матче чемпионата Украины по футболу устроили расистские акции. Так, ультрас «Динамо» провели акцию с призывом прийти на игру в белом. Некоторые фанаты облачились в одеяния членов ку-клукс-клана, среди фанатов «Шахтера» также заметили фаната в футболке с изображением Гитлера.

              Напомним, в воскресенье во время матча «Шахтер» – «Динамо» болельщики киевской команды выкрикивали оскорбления в адрес бразильцев донецкого клуба. Игра была прервана. Капитан «Шахтера» Тайсон ответил болельщикам «Динамо» неприличным жестом и ударил мячом в их сторону. За это его удалили. Поле он покидал в слезах.

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