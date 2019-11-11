Украинские расисты довели бразильских футболистов до слез

Форвард французского ПСЖ Неймар прокомментировал расистский скандал на матче футбольного чемпионата Украины.

Во время матча «Шахтер» – «Динамо» болельщики киевской команды выкрикивали оскорбления в адрес бразильцев донецкого клуба. Игра была прервана, передает RT.

Капитан «Шахтера» Тайсон ответил болельщикам «Динамо» неприличным жестом и ударил мячом в их сторону. За это его удалили. Поле он покидал в слезах. Дентиньо тоже эмоционально отреагировал на произошедшее и заплакал, передает Sport24.

На скандал отреагировал Неймар, который сделал в Instagram репост записи о случившемся и заявил: «Нет расизму».

«Шахтер» одержал победу со счетом 1:0. Гол забил Сергей Кривцов.

Напомним, фанаты «Динамо» и «Шахтера» уже устраивали расистские акции. В 2017 году это даже вызвало беспокойство в ООН.