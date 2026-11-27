Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Для регионов России разработали методику создания департаментов дизайна
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» разработала методическое пособие, которое поможет создать департаменты дизайна в каждом регионе страны, заявил ее генеральный директор Андрей Бетин.
В инновационном центре «Сколково» на конференции Мастерской государственного дизайна представили методическое пособие по созданию профильных департаментов в регионах России.
Практический навигатор позволяет субъектам сформировать собственные дизайн-команды, чтобы сделать общественные пространства современными, а цифровые сервисы удобными.
«Государственные визуальные коммуникации – это язык, на котором государство говорит с гражданином. Важно, чтобы он был понятен людям, отражал нашу идентичность и ценности», – отметил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.
Цифровая версия методического пособия уже доступна для изучения. По словам руководителя мастерской государственного дизайна в «Сенеже» Вячеслава Правдзинского, система государственного дизайна должна формироваться не по абстрактным правилам, а опираться на успешную практику регионов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Ямало-Ненецком автономном округе начал работу первый в стране отдел реализации проектов в сфере государственного дизайна.
Летом эксперты заявили об активном использовании визуальных решений властями субъектов для реализации национальных проектов.
В прошлом году Мастерская государственного дизайна «Сенеж» запустила образовательный проект для подготовки профессиональных дизайн-команд.