Tекст: Алексей Дегтярёв

В инновационном центре «Сколково» на конференции Мастерской государственного дизайна представили методическое пособие по созданию профильных департаментов в регионах России.

Практический навигатор позволяет субъектам сформировать собственные дизайн-команды, чтобы сделать общественные пространства современными, а цифровые сервисы удобными.

«Государственные визуальные коммуникации – это язык, на котором государство говорит с гражданином. Важно, чтобы он был понятен людям, отражал нашу идентичность и ценности», – отметил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

Цифровая версия методического пособия уже доступна для изучения. По словам руководителя мастерской государственного дизайна в «Сенеже» Вячеслава Правдзинского, система государственного дизайна должна формироваться не по абстрактным правилам, а опираться на успешную практику регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Ямало-Ненецком автономном округе начал работу первый в стране отдел реализации проектов в сфере государственного дизайна.

Летом эксперты заявили об активном использовании визуальных решений властями субъектов для реализации национальных проектов.

В прошлом году Мастерская государственного дизайна «Сенеж» запустила образовательный проект для подготовки профессиональных дизайн-команд.