Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Эксперты заявили о массовом переходе регионов на государственный дизайн
Регионы России стало массово переходить на государственный дизайн
Власти субъектов страны начали активно использовать визуальные решения как важный инструмент управления для реализации национальных проектов и благоустройства общественных пространств, говорится в исследовании Мастерской государственного дизайна президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Создание качественного визуала в госсекторе стало актуальной управленческой практикой, говорится в исследовании.
«Госдизайн долгое время воспринимался как исключительно эстетическая надстройка. Однако в условиях цифровизации и роста общественных ожиданий качественный дизайн становится важнейшим инструментом институционального развития», – заявил гендиректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В ближайшие пять лет регионам необходимо подготовить около 15 тыс. проектов социальной инфраструктуры и порядка 8 тыс. концепций для туризма. Также планируется обновить 6 тыс. государственных сайтов. Опрос показал, что 50% субъектов уже выстраивают собственные дизайн-системы.
Представители ЛНР отметили важность создания целостной среды при восстановлении объектов. В Нижегородской области подобная работа уже стала полноценным инструментом коммуникации с жителями. Для системного развития направления требуются профильные кураторы, считают 60% участников опроса.