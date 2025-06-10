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Мастерская госдизайна «Сенежа» запустила проект «Департамент дизайна»
Мастерская государственного дизайна «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запустила новый образовательный проект «Департамент дизайна». Он направлен на подготовку профессиональных дизайн-команд в органах власти регионального и муниципального уровней.
Эти команды займутся формированием комфортной среды для жителей. Подать заявку на участие можно до 1 июля.
Примерный объем дизайна в госсекторе до 2030 года выглядит масштабно. Планируется построить или отремонтировать около 15 тыс. социальных объектов, разработать порядка 8 тыс. логотипов и фирменных стилей для региональных проектов, обновить или создать около 6 тыс. сайтов, а также разработать или закупить около 4 тыс. арт-объектов. В большинстве субъектов страны нет сформированных команд в сфере дизайна.
«Для коммерческого сектора процесс создания внутренних дизайн-команд в крупных и средних корпорациях – уже давно устоявшаяся практика, позволяющая компаниям оперативно и качественно решать дизайн-задачи, возникающие в их деятельности. Аналогичный подход необходим и в госсекторе. Думаю, в ближайшие 3-4 года центры компетенций в сфере госдизайна станут такой же распространённой практикой в наиболее динамично развивающихся регионах, как сегодня центры компетенций в сфере благоустройства или развития туризма», – отметил руководитель Мастерской государственного дизайна Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Вячеслав Правдзинский.
В Удмуртской Республике департамент дизайна в 2023 году создал более 40 проектов в сфере брендинга, 12 фирменных стилей, 25 презентаций. В Нижегородской области действует сразу несколько дизайн-команд. Успешный опыт работы в сфере госдизайна есть у Тюменской и Амурской областей. Презентация и внедрение технологии «Департамент дизайна» в 2025 году проходит в три этапа. В августе на базе «Сенежа» пройдет очный проектный семинар. В ноябре завершится очным дизайн-практикумом для команд из регионов. Технология «Департамент дизайна» в 2025 году будет доступна всем регионам страны.