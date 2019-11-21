Семья Заворотнюк отреагировала на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасией Заворотнюк не соответствуют действительности, сообщили в семье актрисы.

«Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги», – говорится в Instagram-аккаунте, созданном для поддержки актрисы, под фотографией заголовков ряда российских СМИ о «планах» Чернышева развесить с Заворотнюк.

Там также опровергли сообщения «врачей в клинике» о смерти актрисы. «Нет, это неправда!, – отмечается в другом сообщении. – Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости».

Ранее семья Заворотнюк отреагировала на сообщение продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о состоянии актрисы.

Напомним, по сообщениям СМИ, Заворотнюк попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как утверждается, актрисе стало лучше. Также стало известно, что ее перевезли в другое медучреждение.