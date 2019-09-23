Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной

СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк признали неоперабельной.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что теперь состояние актрисы будут поддерживать только медикаментами. Также стало известно, что рядом с Заворотнюк находится ее директор, дочь и мама.

Ранее нейрохирург объяснил, почему актрису перевели в общую палату.

Напомним, по данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. На прошлой неделе она пришла в себя, сообщалось, что она чувствует себя лучше, ее перевели из реанимации в обычную палату.