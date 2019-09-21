Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк в общую палату

В переводе актрисы Анастасии Заворотнюк из отделения реанимации в общую палату нет ничего удивительного, это зависит от лечения и размера опухоли, заявил врач НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н Н. Бурденко Александр Саникидзе.

По словам нейрохирурга, врачи ввели актрису в медикаментозную кому специально, чтобы лечение было более эффективной, передает «Комсомольская правда».

Если бы кома была вызвана глиобластомой, то маловероятно, что человеку что-либо помогло.

«Эти две комы – две разные вещи абсолютно», – пояснил врач.

При этом он не увидел ничего удивительного в том, что Заворотнюк перевели из отделения реанимации. По его словам, это зависит от лечения и размера опухоли.

Также Саникидзе отметил, что глиобластома по-разному реагирует на химиотерапию и облучение.

«Если опухоль находится в стволе головного мозга, тогда у человека не будут двигаться рука, нога и так далее. Если опухоль, например, в правой или левой лобной доле, то человек ходит, передвигается», – объяснил нейрохирург.

Такие пациенты, по его словам, часто самостоятельно ходят в институт имени Бурденко на химиотерапию, «живут полноценной жизнью до какого-то этапа».

Ранее друг Заворотнюк журналист Сергей Майоров опроверг слухи о здоровье актрисы и сообщил, что артистка перенесла вторую операцию.

По данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. На этой неделе она пришла в себя, сообщалось, что она чувствует себя заметно лучше, ее перевели из реанимации в обычную палату.