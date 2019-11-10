Разин «аккуратно» заявил об улучшении состояния Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, «становится лучше», сообщил продюсер Андрей Разин.

«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются», – сообщил он в Instagram.

Разин отметил, что сейчас его «источник» не может предоставить информацию, но «по тем сообщениям, которые приходят» можно сказать, что Заворотнюк «действительно становится лучше».

Напомним, СМИ сообщали, что Заворотнюк попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как утверждается, актрисе стало лучше. Также стало известно, что ее перевезли в другое медучреждение.