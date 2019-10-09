Стало известно местонахождения Заворотнюк

Взгляд
9 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
Разделы

«Крафтовое пиво» стало жертвой безграмотности чиновников

Пиву маленьких пивоварен ничего не угрожаетФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Очередная спекуляция всколыхнула информационное пространство: на этот раз речь зашла о возможном запрете так называемого крафтового пива. Чем это пиво отличается от прочего, на чем основаны измышления о его запрете и почему в реальности запретить его мешают базовые политические принципы российского государства?  Подробности...
Перейти а раздел…

При вербовке депутата Госдумы ФБР нарушило законы разведки

Депутат Юмашева возмущена действиями ФБРФото: Владимир Гердо/ТАСС
Депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву после поездки в США, где прямо во время прохождения паспортного контроля столкнулась с безобразным поведением сотрудников ФБР. Депутата пригласили побеседовать – и беседа эта очень напоминала весьма примитивную попытку вербовки. А это, в свою очередь, вызывает массу вопросов о том, почему ФБР действовало именно таким образом. Подробности...
Перейти а раздел…

Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
Перейти а раздел…

Внешнюю политику Европы ждет революция

Жозеп Боррель не скрывает своего отношения к РоссииФото: OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС
Будущий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, прославившийся словами о том, что Россия – враг Европы, готовится к битве за сохранение санкций против России. Об этом говорит сделанное им предложение: перейти от единогласного одобрения продления санкций к утверждению их большинством голосов стран – членов Евросоюза. Удастся ли этот маневр – или власти европейских стран не поддержат инициативу Борреля? Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем проблема поколения, выросшего в мире «Убера» и доставки еды

Валерия Касамара, проректор НИУ ВШЭ, директор Института политических исследований НИУ ВШЭ
Инфантильность молодежи – не только вина родителей, это еще и следствие того, как меняется мир. Студенты, выросшие с телефоном в руке, не понимают, почему нельзя нажать две кнопки и получить работу, а потом нажать еще одну и ее отменить. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия освободилась от комплекса ученика Запада

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Период внешнеполитической реабилитации и эмансипации России, затянувшийся на долгие четверть века, завершился даже на риторическом уровне. Теперь мы не только делаем, но и думаем и говорим самостоятельно. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария

Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Америке не впервой «кидать» своих союзников. Стратеги США давно вожделели такого развития событий на Ближнем Востоке. Теперь им предстоит разработать стратегию на самый худший случай – когда их желания исполнились. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто такой Хидео Кодзима

    Зеленскому опять вставляют палки в колеса

    Главные проблемы российской медицины

      Перейти а раздел…

      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

          Перейти а раздел…
          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия выступила против военной операции Турции на севере Сирии
              Москва оценила возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-ЙоркаТурция выдвинула сирийским курдам ультиматумУкраине предрекли роль экспортера газаМинспорта России ответило на претензии WADA
              ЕС усомнился в надежности новых компьютеров BoeingЭмиссар сирийских курдов подтвердил готовность к переговорам с МосквойСМИ узнали отношение американцев к импичменту ТрампаСтало известно местонахождения Заворотнюк
              Пушков оценил решение Нидерландов расследовать роль Украины в катастрофе MH17ФСБ разоблачила «благотворительную организацию» сторонников ИГВ Польше оценили эффективность российского спецназаЗвезда канала ТНТ рассказал о поборах в КВН

              Главная тема


              Внешнюю политику Европы ждет революция

              «гибридная война»


              NYT рассказала о «секретном подразделении» ГРУ по дестабилизации Европы

              продукты питания


              Блогеры сравнили цены в российских и украинских магазинах

              зарубежная разведка


              Впервые опубликовано фото из дела расстрелянного в 1953 году парашютиста-агента НТС

              Видео

              Борьба за власть


              Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

              США против Европы


              Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

              расплата за вассальство


              Украина становится жертвой американской политики

              ближний восток


              С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Голливудский сюжет


              Дмитрий Дабб: Улыбкой на миллион стала улыбка психопата

              Закон джунглей


              Алексей Алешковский: Ошибка выжившего мертвого не научит

              Братский народ


              Глеб Простаков: Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

              на ваш взгляд


              На вас действовал гипноз Анатолия Кашпировского?

              Стало известно местонахождения Заворотнюк

                 9 октября 2019, 10:38
              Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Актрису Анастасию Заворотнюк увезли из больницы на улице Щепкина в другую клинику, сообщили СМИ.

              Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Mash, в клинике, куда перевезли актрису, восстанавливают тяжелобольных пациентов. Там Заворотнюк проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры.

              У здания медцентра круглосуточно дежурит карета скорой помощи. Рядом с артисткой постоянно находится кто-то из родных.

              Сообщается также, что у Заворотнюк развился парез правой части тела, который привел к параличу правой руки. Актриса не может передвигаться сама.

              Напомним, во вторник сообщалось, что актрису Анастасию Заворотнюк вывезли из «Европейского медицинского центра», где она проходила лечение. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............