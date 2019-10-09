Стало известно местонахождения Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк увезли из больницы на улице Щепкина в другую клинику, сообщили СМИ.

Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Mash, в клинике, куда перевезли актрису, восстанавливают тяжелобольных пациентов. Там Заворотнюк проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры.

У здания медцентра круглосуточно дежурит карета скорой помощи. Рядом с артисткой постоянно находится кто-то из родных.

Сообщается также, что у Заворотнюк развился парез правой части тела, который привел к параличу правой руки. Актриса не может передвигаться сама.

Напомним, во вторник сообщалось, что актрису Анастасию Заворотнюк вывезли из «Европейского медицинского центра», где она проходила лечение.