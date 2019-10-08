Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк вывезли из «Европейского медицинского центра», где она проходила лечение. Актриса по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили СМИ.

Как пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash, близкие Заворотнюк рассказали, что актриса продолжит лечение в другом месте. В каком именно, они не уточнили.

«Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре», – сообщили в медучреждении.

Напомним, по данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Сообщалось, что она находится в тяжелом состоянии, однако затем стало известно, что состояние актрисы улучшилось, ее перевели из реанимации в обычную палату.