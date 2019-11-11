Семья Заворотнюк оценила сообщения Разина о здоровье актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщение продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о состоянии актрисы. В заявлении семьи выражена надежда, что после выздоровления артистка познакомится с Разиным лично.

«Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные «новости» вместо пугающих прогнозов и страшных «подробностей», – говорится в заявлении, опубликованном в Instagram Анастасии Заворотнюк.

«Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением», – отмечают близкие актрисы.

«Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично», – говорится в сообщении.

Ранее продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк, которая борется с онкологией, «становится лучше».

В сентябре Разин грозился подать в суд на Первый канал после программы «Пусть говорят» про Заворотнюк, а до этого заявлял, что у Заворотнюк «все плохо».