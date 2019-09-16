Разин пообещал засудить Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что подаст в суд на Первый канал после программы «Пусть говорят» про актрису Анастасию Заворотнюк.

В понедельник в передаче «Пусть говорят» обсуждались сообщения о болезни Заворотнюк. Разин в своих соцсетях призывал не смотреть программу. Также он нелицеприятно высказался о радиоведущей Алле Довлатовой, которая в эфире обвинила его в пиаре на болезни актрисы, передает РИА «Новости».

Разина обвинили в том, что именно он сообщил о якобы четвертой стадии рака мозга у Заворотнюк.

«Для меня этот человек вообще перестал существовать. Человек не имеет никакого отношения ни к Насте, ни к семье. Это надо было додуматься – позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать вот такой пиар», – заявила Довлатова в эфире.

Продюсер в ответ написал, что его слова вырвали из контекста.

Кроме того, Разин уверен, что Первый канал не мог упоминать его имя, так как оно «запатентовано в Роспатенте».

Он признался, что после того, как в 2017 году произошел конфликт в студии «Пусть говорят», считает программу «помойкой» и «самой страшной программой в государстве». Тогда он пришел выступить в поддержку певца Александра Новикова, которого обвинили в мошенничестве, но поскандалил с ведущим Дмитрием Борисовым и покинул студию.

По данным СМИ, Заворотнюк находится в реанимации, она частично парализована. Утверждается, что у нее опухоль мозга.

В понедельник сообщалось, что состояние актрисы ухудшилось, а Разин заявил, что у нее «все плохо».

Первый канал в понедельник анонсировал выпуск программы «Пусть говорят» про Заворотнюк.