Пригожин раскритиковал «лезущих в Латвию» россиян

Продюсер Иосиф Пригожин выразил недоумение из-за того, что российские артисты гастролируют в Латвии после «унизительных» запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.

«Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. С каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано», – передает Sputnik Латвия слова Пригожина.

Он также раскритиковал российских артистов, которые гастролируют в Латвии после «унизительных» запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.

Отметим, Латвия давно и последовательно запрещает российским артистам въезд в страну.

Напомним, ранее народный артист России Дмитрий Певцов был включен в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Минобороны Латвии выступило против концерта ансамбля Александрова в Риге.

В октябре 2014 года Пригожин сообщил, что певица Валерия планирует написать письмо президенту Латвии, чтобы он дал правовую оценку действиям МИД Латвии, которое запретило въезд в страну Ивану Охлобыстину, Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову.