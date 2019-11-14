МИД назвал смену власти в Боливии эквивалентной госперевороту

Москва расценивает события в Боливии, которые предшествовали смене власти, равносильными государственному перевороту, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Все то, что предшествовало смене власти (в Боливии), мы воспринимаем как действия, фактически эквивалентные государственному перевороту», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.

Он подчеркнул, что Россия признает сенатора Жаннин Аньес временным президентом Боливии.

При этом Рябков уточнил, что Москва насторожена отсутствием кворума в боливийском парламенте при голосовании за Аньес.

«Мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период решения вопроса о новом президенте через выборы, это внутреннее дело боливийской стороны», – отметил он.

Ранее в МИД России опровергли информацию о якобы вмешательстве России в политические дела Боливии, назвав эти обвинения безосновательными.

Между тем, СМИ ранее заметили, что госпереворот в Боливии случился вскоре после того, как Моралес отказался от крупной сделки по разработке месторождений лития с транснациональной компанией из Германии ACI Systems Alemania (ACISA).

Напомним, в ночь на понедельник Моралес был вынужден уйти в отставку с поста президента на фоне погромов и нападений на чиновников. В стране начались аресты прежнего руководства страны, а Моралес улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии.