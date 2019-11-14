МИД назвал бездоказательными спекуляции о «вмешательстве» России в выборы в Боливии

Публикации в СМИ о «российском вмешательстве» в выборы в Боливии являются спекуляциями, которые носят огульный бездоказательный характер, заявили в МИД России.

Ведомство отмечает, что 24 октября несколько боливийских СМИ опубликовали испаноязычные перепечатки «журналистского расследования» портала «Проект» о якобы «российском вмешательстве в президентские выборы». По данным этих СМИ, в Боливию якобы были отправлены политтехнологи ГК «Росатом», чтобы обеспечить победу Эво Моралеса для защиты в стране своих коммерческих интересов, отмечается в сообщении на сайте МИД.

Указывается, что первоисточник вбросов – один из русскоязычных порталов «русофобской направленности». Он принадлежит компании «Проект», зарегистрированной в Прибалтике и финансируемой из-за рубежа. Основатель компании – бывший главный редактор телеканала «Дождь», сайтов РБК и Forbes Роман Баданин, который «ранее обучался в Калифорнии в Стэнфордском университете и был получателем стипендии им. Дж. Найта».

«Открытый антироссийский характер публикаций «Проекта», использование стандартного набора клише западной пропаганды, по всей видимости, призваны оправдать потраченные Вашингтоном на обучение Баданина средства», – пишет МИД.

Ведомство указывает также, что тема якобы вмешательства в выборы «всплыла» «сразу после того, как стали понятны итоги голосования – победа бывшего президента Моралеса».

«Несмотря на то, что оппозиция не использовала сюжет в качестве инструмента для развязывания волны насилия в стране, он подготовил почву для раскачки протестных настроений. Огульный бездоказательный характер выдвинутых обвинений – очевиден. Инсинуации о «российском вмешательстве в выборы» – так и не получившее доказательства пропагандистское клише русофобских СМИ», – заявили в МИД.

При этом в ведомстве заявили, что готовы рассмотреть реальные факты нарушения боливийского законодательства, если они появятся.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова также опровергала информацию о якобы вмешательстве России в политические дела Боливии, назвав эти обвинения безосновательными.

Между тем, СМИ ранее заметили, что госпереворот в Боливии случился вскоре после того, как Моралес отказался от крупной сделки по разработке месторождений лития с транснациональной компанией из Германии ACI Systems Alemania (ACISA).