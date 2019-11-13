Госдеп решил отозвать госслужащих США из Боливии

Соединенные Штаты возвращают на родину работающих в Боливии госслужащих, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, и членов их семей, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Госдепартамент внес Боливию в категорию стран, которые американцам рекомендуется «не посещать», передает ТАСС.

Кроме того, «с 12 ноября 2019 года Госдепартамент предписал покинуть страну членам семей и санкционировал отъезд госслужащих США, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, в связи с политической нестабильностью в Боливии».

Напомним, в ночь на понедельник президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне погромов и нападений на чиновников. После победы оппозиции в Боливии начались аресты прежнего руководства страны. Целый ряд стран – Венесуэла, Куба, Мексика – заявили, что в Боливии произошел госпереворот.

Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.

Президент США Дональд Трамп назвал отставку Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии». В Кремле выразили обеспокоенность событиями в Боливии.

Эксперт по Латинской Америке Владимир Травкин прокомментировал газете ВЗГЛЯД последствия кризиса в Боливии для интересов России.