Трамп восхитился госпереворотом в Боливии

Президент США Дональд Трамп и Госдеп прокомментировали отставку президента Боливии Эво Моралеса.

Трамп назвал отставку Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии», который «сохраняет демократию», передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Agence France-Presse.

Он выразил восхищение боливийским народом за то, что тот «требует свободы», а также военными Боливии за «верность клятве защищать не только одного человека, но и конституцию».

События в Боливии, по мнению Трампа, «посылают решительный сигнал незаконным режимам в Венесуэле и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда будут преобладать».

Трамп считает, что Западное полушарие стало «на шаг ближе к совершенно демократическому, процветающему и свободному» обществу.

В Госдепе заявили, что США не отдают предпочтения ни одному из возможных кандидатов на пост президента Боливии.

Вашингтон полагает, что признать отставку Моралеса властям Боливии «лучше скорее, чем позднее».

США не считают, что в Боливии произошел госпереворот. Госдеп заявил, что протесты продемонстрировали нежелание народа «терпеть игнорирование правительством воли избирателей».

Кроме того, Госдеп призвал уважать неприкосновенность дипломатического представительства Венесуэлы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Боливии, которые привели к отставке Моралеса.