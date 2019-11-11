Эксперт оценил последствия кризиса в Боливии для интересов России

«Ситуация в Боливии тревожная, беспорядки могут продолжаться. Неожиданно свое слово сказала армия, которую раньше не подозревали в оппозиционных настроениях», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Владимир Травкин, комментируя ситуацию в Боливии после свержения президента Эво Моралеса.

Отказ боливийских военных поддержать Эво Моралеса во время острого политического кризиса решил его судьбу как президента, отметил главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин. Напомним, что незадолго до официальной отставки Моралеса, командующий боливийской армией Уильямс Калиман призвал президента сложить мандат. «Пока победа на стороне оппозиции, – добавил эксперт. – Но у Моралеса достаточно большое число союзников, они не будут сидеть сложа руки».

Напомним, что после президентских выборов 20 октября президент Боливии Моралес и ряд его высокопоставленных сторонников ушли в отставку на фоне массовых беспорядков, охвативших страну. Поводом для политического кризиса стали результаты подсчета голосов на президентских выборах: было объявлено, что Моралес с минимальным перевесом преодолел необходимый для победы в первом туре барьер и был избран на четвертый срок. Его основной соперник Карлос Меса эти итоги не признал.

В понедельник второй вице-спикер Сената Боливии, представительница оппозиции Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы. В понедельник стало известно, что Моралес обвинил полицию в попытке незаконного ареста.

«На выборах 20 октября Моралес объявил о своих победах в первом туре, – напомнил Травкин. – Но президента подвели не в меру ретивые его сторонники, которые исказили результаты голосования». Это и дало повод Организации американских государств (ОАГ) и боливийской оппозиции оспорить результаты голосования. В итоге ушел не только сам Моралес, но и вся команда левого боливийского лидера – «ушли все люди, которые по конституции должны были вступить в права президента после ухода первого лица», – констатировал эксперт.

Также напомним, что накануне государственные посты покинули большинство сторонников Моралеса в правительстве, в частности министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие. Как сообщил в понедельник «Интерфакс», в отставку ушли губернаторы четырех из девяти департаментов Боливии и мэры трех центров провинций, включая главу администрации города Сукре – конституционной столицы Боливии.

«Не знаю, насколько Жанин Аньес из оппозиционной партии «Демократическое единство» сильный политик и возьмет ли на себя власть. Пока среди тех, кто может занять место президента, неопределенность», – отметил Травкин.

Москва готова «к продолжению диалога с законными властями страны, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран», написал в Facebook глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Как напомнил Владимир Травкин, отношения между Россией и Боливией до сих пор развивались весьма активно, и намерение далее укреплять сотрудничество демонстрировал Эво Моралес во время недавнего визита в Москву. «Мы там строим атомные объекты, – напомнил эксперт по Латинской Америке. – Боливия богата газом, наши нефтяники и газовики работают там. У нас есть проекты строительства трансконтинентального железнодорожного пути. Россия готова закупать у боливийцев сельхозпродукцию, в частности мясо и многое другое».

«Конечно, смена президента может затормозить эти планы, – предположил эксперт. – Но дело в том, что наши отношения строятся на взаимовыгодной основе. Поэтому кто бы ни был у власти в Боливии, сотрудничество с Россией будет продолжаться. Это не идеологическое сотрудничество, а основанное на взаимной выгоде. Думаю, в значительной части это сохранится».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ход, первые результаты «цветной революции» в Боливии и ее последствия для отношений этой страны с Россией.