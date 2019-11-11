Моралес заявил о попытке незаконного ареста

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что полиция пытается исполнить «незаконный ордер» на его арест.

«Сотрудник полиции публично объявил, что ему поручено исполнить незаконный ордер на мой арест», – приводит его сообщение в Twitter РИА «Новости».

«Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона», – добавил Моралес.

После президентских выборов 20 октября президент Боливии Эво Моралес и ряд его высокопоставленных сторонников ушли в отставку на фоне беспорядков, охвативших страну.

Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов. По данным Высшего избирательного суда, Моралес с минимальным перевесом преодолел необходимый для победы в первом туре барьер и был избран на четвертый срок. Его основной соперник Карлос Меса эти итоги не признал.

В понедельник второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.

Между тем главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила Моралеса работать в испанской редакции канала.