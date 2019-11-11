Помпео объяснил предоставление оружия Украине необходимостью «сражаться с русскими»

Белый дом предоставил Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских», заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSCTV.

«Нынешний президент (Дональд Трамп) также хотел убедиться, что (президент России) Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины», – передает слова Помпео ТАСС.

Он заметил, что администрация экс-президента США Барака Обамы предпочла не предоставлять Украине оружия, а вместо этого послать им «одеяла».

«Мы дали им [Киеву] настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация со своей политикой в отношении Украины», – заявил Помпео.

Отметим, что в начале ноября американское издание The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома заявило, что Трамп с первых дней пребывания на посту президента США испытывал «неукротимую ненависть» к Украине. Утверждалось, что Трамп до последнего сопротивлялся предоставлению Киеву противотанковых комплексов Javelin.