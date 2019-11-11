В Совфеде оценили заявление Киева о готовности отразить «нападение» России

«Несмотря на колоссальные изменения персонального состава киевского руководства, ни во внутренней, ни во внешней политике Украины ничего не переменилось», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал заявление главы минобороны Украины Андрея Загороднюка о готовности Киева к защите в случае «нападения» России.

То, что в Киеве вновь заговорили об «угрозе войны с Россией», объясняется просто: украинские власти и после первых лиц продолжают старый тренд, заданный США – создание и углубление противоречий между Украиной и Россией, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк похвастался способностью страны самостоятельно защититься в случае «нападения» России. По словам Загороднюка, у Киева «есть отработанный ответ» и «на этот сценарий». Напомним, при Петре Порошенко украинские власти из года в год старательно запугивали народ своей страны якобы приближающейся войной с Россией.

«Главная причина возвращения Киева к подобной риторике – необходимость довести до мирового сообщества, что «министр обороны Украины отвечает на агрессию России в отношении Украины», – заметил сенатор Клинцевич. – То, что этой антиукраинской «агрессии» никогда не будет, что у России нет таких планов, и Украине не надо готовиться к этому, Киев как игнорировал, так и продолжает игнорировать».

Добавим, что глава минобороны Украины отметил: Киев продолжает сотрудничество с членами НАТО, которые предоставляют «оружие, технику и услуги», включая «учения и подготовку бойцов». «Таким способом они с нами», – заявил украинский министр, подчеркнув, что сейчас сотрудничество со странами НАТО «даже усилилось». Общие расходы на оборону в бюджете 2020 года на Украине достигнут 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов). Это 5,4% от ВВП и 23% от доходной части бюджета.

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