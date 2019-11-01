Турецкие СМИ: США хуже Гитлера

Признание США геноцида армян Османской империей в 1915 году вызвало возмущение в Турции, журналист Фазлы Шахан в своем материале для издания Yeni Safak раскритиковал Соединенные Штаты за это решение.

Перевод представлен «Иносми.ру».

Шахан привел примеры из истории самих Соединенных Штатов, в которой он нашел множество нелицеприятных моментов.

«США, обрушившись на родину индейцев, истребили 70 млн «краснокожих», поработили 15 млн выходцев из Африки и до сих пор относятся к их потомкам как к людям второго сорта. США убили 350 тыс. человек в Японии в результате атомной бомбардировки. Их послужной список изобилует массовыми убийствами в самых разных частях мира – от Вьетнама до Ирака, от Афганистана до Чили», – напомнил журналист историю становления страны.

По его мнению, всюду, куда ступают США, происходят масштабные трагедии.

«Вьетнам, Япония, Корея, Куба, Панама, Гватемала, Никарагуа, Мексика, Филиппины, Афганистан, Ирак, Иран и, наконец, Сирия – везде можно видеть кровавые следы США», – продолжил Шахан.

Он также напомнил о государственном перевороте в Гватемале в 1950 году, который, по его утверждению, был поддержан ЦРУ. Тогда погибло 200 тыс. мирных жителей, отметил журналист.

В одном из подзаголовков статьи автор заявил, что США «хуже Гитлера». В нем он напомнил, как истребляли индейцев на их собственных землях в процессе освоения территорий страны, и как в США использовали рабов из Африки.

Также отдельно Шахан затронул тему вмешательства США в дела Кубы, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Ирака и других государств.

Во вторник палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. После этого посла США вызвали в МИД Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об этом решении, на которое США не решались долгие годы.