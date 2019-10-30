Посла США вызвали в МИД Турции из-за резолюции о признании геноцида армян

Посла США в Турции Дэвида Саттерфилда вызвали в министерство иностранных дел республики после того, как палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.

«Посол США в Анкаре Саттерфилд вызван в МИД (Турции) в связи с законопроектом, за который проголосовала палата представителей США», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства Anadolu.

Напомним, ранее палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом решении, на которое США не решались долгие годы.