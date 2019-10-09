«Секретная часть ГРУ» из статьи New York Times оказалась курсами разведки

Воинская часть ГРУ в/ч 29155, названная в публикации The New York Times «секретным элитным подразделением», которое занимается «дестабилизацией обстановки в Европе», на самом деле является обычными учебными курсами разведки, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Человек, близкий к спецслужбам, сообщил, что в/ч 29155 – это 161-й учебный центр, расположенный в московском Измайлово. Со времен СССР это место проведения краткосрочных курсов военной разведки, где совершенствуются навыки в стрельбе и других спецдисциплинах. В/ч 29155 функционировала как учебный центр еще в 1960-е годы, сообщают «Ведомости».

Напомним, ранее NYT рассказала об «элитном подразделении ГРУ», якобы занимающимся ведением «гибридной войны» на Западе.

В Думе назвали содержание этой статьи не имеющим отношения к реальности. В Кремле заявили, что материал относится к «криминальному чтиву», а сенатор Алексей Пушков сравнил статью со сценарием плохого триллера.