В Думе прокомментировали статью NYT о «секретном подразделении» ГРУ в Европе

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что публикация The New York Times о якобы существовании в разведывательных службах России секретного подразделения для дестабилизации ситуации в Европе не имеет отношения к реальности.

«Сложно придумать более захватывающий сценарий для фантастического боевика. Абсурд, лишенный всякого здравого смысла», – передает ТАСС слова Лугового, который добавил, что «комментировать на самом деле больше нечего».

Напомним, ранее в среду американское издание The New York Times (NYT) рассказало об «элитном подразделении ГРУ», которое якобы активно занимается ведением «гибридной войны» на Западе, дестабилизируя ситуацию в Европе в пользу Кремля.

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