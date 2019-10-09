Песков назвал «криминальным чтивом» публикацию NYT о спецназе ГРУ в Европе

В Кремле считают, что публикация NYT о дестабилизации Европы спецназом ГРУ – из разряда криминального чтива, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никоим образом. Подобные публикации - это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction – по-английски. Разумеется, и президент (РФ Владимир) Путин об этом неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и с европейскими странами на двусторонней основе. Это неоднократно говорилось и подтверждалось», – передает РИА «Новости» комментарий Пескова на публикацию NYT.

В среду американское издание The New York Times (NYT) рассказало об «элитном подразделении ГРУ», которое якобы активно занимается ведением «гибридной войны» на Западе, дестабилизируя ситуацию в Европе в пользу Кремля.

Напомним, ранее в среду российский сенатор Алексей Пушков сравнил сообщения американских СМИ о секретных подразделениях российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Европе со сценарием плохого триллера. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что публикация The New York Times не имеет отношения к реальности.

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