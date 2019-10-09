Пушков пошутил над статьей про спецназ ГРУ в Европе

Российский сенатор Алексей Пушков сравнил сообщения американских СМИ о секретных подразделениях российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Европе со сценарием плохого триллера.

Пушков отметил, что описываемое изданием подразделение ГРУ по саботажу «настолько секретно, что о его акциях тоже никто ничего не знает».

«В общем, спутали сценарий плохого голливудского триллера и реальность», – написал сенатор в своем аккаунте в Twitter .

В Нью-Йорк таймс описывают секретное подразделение ГРУ по саботажу, которое «настолько секретно, что о нем даже в спецслужбах ничего не знают». Настолько секретно, что о его акциях тоже никто ничего не знает. В общем, спутали сценарий плохого голливудского триллера и реальность. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 9, 2019

Напомним, ранее в среду американское издание The New York Times (NYT) рассказало об «элитном подразделении ГРУ», которое якобы активно занимается ведением «гибридной войны» на Западе, дестабилизируя ситуацию в Европе в пользу Кремля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД