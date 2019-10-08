Меркель отвергла новый план Джонсона по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что сделка по Brexit возможна при условии, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС.

Заявление Меркель о необходимости оставить Северную Ирландию в таможенном союзе ЕС отвергает новый план Джонсона по Brexit. Однако канцлер ФРГ уточнила, что в ином случае сделка «практически маловероятна», сообщает ТАСС со ссылкой на политического обозревателя «Би-би-си» Лору Кюнссберг.

Обозреватель цитирует представителя канцелярии Джонсона, который заявил, что «переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания проделала большой путь». Также уточняется, что Джонсон в ответ на слова Меркель сказал, что это требование Берлина делает достижение сделки «по сути невозможным».

В начале октября Джонсон представил план под условным названием «Две границы на четыре года», согласно которому Северная Ирландия после Brexit и до 2025 года останется частью единого рынка ЕС, однако покинет таможенный союз Евросоюза.

Позже он потребовал от Евросоюза проявить готовность по вопросу Brexit. Однако в Европарламенте план Джонсона вновь не одобрили.

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