В Европарламенте не одобрили план Джонсона по Brexit

Европарламент не одобрит план премьера Британии Бориса Джонсона по выходу страны из ЕС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление парламента.

Ранее в четверг Джонсон призвал Евросоюз проявить готовность по вопросу Brexit. В противном случае он пригрозил вывести страну из ЕС без соглашения.