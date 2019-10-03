Джонсон потребовал от ЕС гибкости в вопросе Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз проявить готовность по вопросу Brexit. В противном случае он пригрозил вывести страну из ЕС без соглашения.

«Мы показали огромную гибкость для того, чтобы достичь соглашения. Если наши европейские соседи решат не проявлять соответствующей готовности достичь сделки, тогда мы будем вынуждены покинуть ЕС 31 октября без сделки, и мы готовы сделать это», – передает слова Джонсона ТАСС.

Об этом он заявил в палате общин британского парламента, когда представлял детали нового предложения Евросоюзу по Brexit.

Накануне сообщалось, что Джонсон представит план под условным названием «Две границы на четыре года». По этому предложению Северная Ирландия после Brexit и до 2025 года останется частью единого рынка ЕС, но покинет таможенный союз Евросоюза.

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