Джонсон собрался провести временную границу с ЕС по Ирландскому морю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду представит план под условным названием «Две границы на четыре года», согласно которому Северная Ирландия после Brexit и до 2025 года останется частью единого рынка ЕС, однако покинет таможенный союз Евросоюза, сообщает The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что план под условным названием «Две границы на четыре года» представляет собой альтернативу режиму «бэкстоп», призванному обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. По информации издания, 1 октября Джонсон обсуждал это предложение со своими европейскими коллегами, передает ТАСС.

Новый план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Великобритании Северной Ирландии и остающейся членом Евросоюза Республикой Ирландия на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit.

Предполагается, что в 2025 году Ассамблея (однопалатный парламент) Северной Ирландии примет решение о том, продолжит ли он действовать по правилам ЕС или полностью вернется к выполнению британских норм, которые к тому моменту должны сильно отличаться от европейских.

Издание также информирует, что главный советник Джонсона, Доминик Каммингс, предупредил европейских чиновников, что Лондон намерен прекратить участие в переговорах, если они не рассмотрят со всей серьезностью новое предложение.

Издание информирует, что британский премьер объявит о своих новых предложениях во время речи, которая завершит собой съезд правящей Консервативной партии в Манчестере.

В конце сентября Джонсон заявил, что при необходимости выведет Британию из ЕС без соглашения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что Британия вступила в состояние полураспада.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД