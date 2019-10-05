Уволенная за эротические фото тренер обратилась к педагогам

Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, уволенная из детско-юношеского центра «Максимум» из-за эротических фотографий, сделанных более 10 лет назад, записала видеообращение к учителям.

В обращении, опубликованном на YouTube, Конопенко, также известная под псевдонимом Катя Ганеши, назвала педагога «мыслящей субстанцией». «Я мыслю, значит, я свободна», – заявила она, призвав учителей «быть мыслящими и свободными».

«Сейчас мы видим лишь карательную педагогику. Надзирать и наказывать – вот ее основные принципы. Школы воняют крепостничеством», – уверена тренер.

«Пусть там будет свежий воздух, как в горах. Да здравствует свобода», – добавила она.

В комментарии Life Конопенко добавила, что «пугливые педагоги» стараются «сломать» ее. «Дескать: покайся, грехи молодости и так далее. Но я боец, кикбоксер, тренер – боевая педагогическая единица, а не собирательница слез и покаяний», – заявила она.

Женщина отметила, что вызвавшие большой резонанс фотографии – это концептуальное нонконформистское искусство, а не «бытовые тихушные грехи молодости».

Она добавила, что сейчас ее воспитанники и их родители «стойко ждут разрешения этой непростой ситуации», а в группу просятся новые дети.

«Но у меня нет зала. И я предлагаю им подождать моей победы в суде», – сказала Конопенко.

За эти фото сотрудницу школы из Челябинской области увольняют с работы. Сама она уверяет, что это было 20 лет назад и вообще это все искусство. Но прокуратура и директор школы, очевидно, не сильны в концептуальной фотографии.https://t.co/CqRhSyma7i pic.twitter.com/6TxZu9xb9q — KP.RU - Челябинск (@kpchel) September 25, 2019

Напомним, Конопенко уволили из детско-юношеского центра «Максимум», обвинив ее в совершении «аморального поступка» из-за фотосессии в стиле ню, которую руководство спортивного центра нашло в интернете. Фотографии были сделаны еще в 2000-х годах, когда ей было 20 лет и педагогом в спортивной школе она еще не работала. Тренер утверждает, что причиной увольнения стал конфликт с новым руководством центра из-за личной неприязни.

Полиция, между тем, отказала в возбуждении уголовного дела по результатам проверки фотографий.

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