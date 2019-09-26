Тренера в Магнитогорске уволили за эротические фото 20-летней давности

В Магнитогорске тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили после публикации 10 лет назад откровенных фотографий, сделанных в 2000 году.

Женщина работала в детско-юношеском центре «Максимум», причиной увольнения, по словам тренера, стал конфликт с новым руководством центра из-за личной неприязни новой начальницы. Конопенко заявила, что давление на нее оказывалось на протяжении года.

«7 сентября прошлого года был установочный педагогический совет, и там дирекция в лице директора Севилькаевой и ее зама на весь экран, где должны показываться объявления, документы, вытащили мои личные фотографии. Я сказала, что не собираюсь слушать гадости о себе», – рассказала Конопенко порталу 74.RU.

По словам женщины, фотосессия, кадры из которой были опубликованы в соцсети «Вконтакте» в 2009-2010 годах, была сделана в 2000 году.

Тренер обратилась к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой.

«Уполномоченный стала делать запросы, и в ее ответе было указано, что в ходе проверки появилась информация о том, что в интернете есть изображения порнографического характера, видеоролики с моим участием, которые пропагандируют жестокость и дичайший беспредел. И Павлова фактически направила доносы на меня, ничего не проверив», – говорит Конопенко.

Омбудсмен обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку, по итогам которой было принято решение об увольнении тренера в связи с «совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка».

Кроме того, Екатерину Конопенко и ее 17-летнюю дочь вызывали в районный отдел полиции. В МВД проверяли информацию о неисполнении родительских обязанностей из-за фотографий, на которых маленькая девочка запечатлена с оружием.

Ранее в Барнауле разгорелся скандал после увольнения учительницы русского языка и литературы из-за фото в купальнике.