Полиция проверила ситуацию с уволенной за фото тренером в Магнитогорске

Правоохранительные органы проверили откровенные фотографии десятилетней давности тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, которую уволили из детско-юношеского центра «Максимум», сообщили в пресс-службе ГУМВД по Челябинской области.

Полиция проверила обращение о том, что местная жительница не исполняет обязанности по воспитанию несовершеннолетней дочери. Женщина разместила в соцсети фото своего ребенка, якобы пропагандирующие культ насилия и жестокости, передает РИА «Новости».

На фотографиях ребенок держит оружие. Фото было сделано более 10 лет назад, и девочке тогда было семь лет.

«Во время фотосессии в отношении несовершеннолетней никаких противоправных деяний не осуществлялось, снимки сделаны в рамках художественной фотосессии», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждать не стали, поскольку указанные в обращении сведения не подтвердились.

Ранее Конопенко уволили из детско-юношеского центра «Максимум», обвинив ее в совершении «аморального поступка» из-за фотосессии в стиле ню, которую руководство спортивного центра нашло в интернете.

За эти фото сотрудницу школы из Челябинской области увольняют с работы. Сама она уверяет, что это было 20 лет назад и вообще это все искусство. Но прокуратура и директор школы, очевидно, не сильны в концептуальной фотографии.https://t.co/CqRhSyma7i pic.twitter.com/6TxZu9xb9q — KP.RU - Челябинск (@kpchel) 25 сентября 2019 г.

Фотографии были сделаны еще в 2000-х годах, когда ей было 20 лет и педагогом в спортивной школе она еще не работала.

По словам тренера, причиной увольнения стал конфликт с новым руководством центра из-за личной неприязни.