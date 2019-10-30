В США рассказали о планах по включению в ДСНВ новых видов вооружения

Соединенные Штаты намерены начать дискуссию с Россией по включению новых видов вооружений в ДСНВ для его продления, заявил претендент на пост посла в Москве Джон Салливан.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает в 2021 году.

Ассоциация по контролю над вооружениями США призвала Конгресс заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, поскольку это приведет в новой ракетной гонке.

Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупреждал, что выход США из договоров по ограничению вооружений приведет к хаосу в мире. При этом Москва подчеркнула, что не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений.