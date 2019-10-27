В Совфеде сказали, что смущает в заявлении США об уничтожении главаря ИГ

В сообщениях об «уничтожении» главаря террористической организации ИГ* (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади смущает, что они появляются уже как минимум в пятый раз, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам сенатора, любой факт ослабления террористического интернационала можно только приветствовать. В данном же случае «смущает предыстория», сказал РИА «Новости» Косачев, напомнив, что «аль-Багдади провожали в последний путь уже минимум пять раз», а также то, что «противодействие терроризму – это значительно более сложная задача, чем физическое уничтожение его лидеров, даже самых непримиримых».

Сообщения об уничтожении главаря ИГ* несколько раз публиковались, начиная с 2014 года.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Трамп также выразил благодарность России за помощь американцам.

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что выступление Трампа по поводу ликвидации главаря ИГ имело «стиль боевика», и перечислил самые яркие фрагменты его речи.

Министерство обороны России заявило, что не располагает достоверной информацией об «очередном «уничтожении» аль-Багдади. В военном ведомстве также усомнились в реальности самой операции в отношении главаря ИГ и ее успехе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.