Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии

Министр обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.

По мнению Крамп-Карренбауэр, соглашения президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана якобы не могут быть долгосрочным решением, передает ТАСС.

«Мы нуждаемся в альтернативе Сочи [сочинским договоренностям]. Над этим работает каждый член правительства ФРГ», – заявила Крамп-Карренбауэр dpa на полях предвыборного мероприятия в Эрфурте.

Напомним, в среду министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на встрече глав военных ведомств стран НАТО предложила создать «международную зону безопасности в Сирии». Глава МИД Германии Хайко Маас не поддержал эту идею, призвав Крамп-Карренбауэр «выдвигать подобные предложения после согласования».

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров раскритиковал идею создания «международной зоны безопасности в Сирии» под контролем НАТО.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились о «судьбоносных решениях» по урегулированию ситуации на севере Сирии.

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