Лавров оценил идею создания зоны безопасности в Сирии

Идея международного контроля на северо-востоке Сирии не несет ничего хорошего, если речь о Североатлантическом альянсе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается инициативы о создании на северо-востоке Сирии зоны безопасности решением Совета Безопасности ООН, то у нас пока нет даже понимания, о чем конкретно идет речь», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он отметил, что хотя инициативу выдвинула министр обороны Германии, она «тут же была критически воспринята другими частями немецкого правительства».

«Потом Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, стал делать странные заявления о том, что некоторые члены НАТО поддерживают эту идею, некоторые не очень поддерживают. Но если речь пошла о том, что натовцы хотят взять на себя эту задачу, то, конечно, эта идея ничего хорошего в себе не таит, и не нужно от добра искать добра», – отметил министр.

Он добавил, что «есть российско-турецкие договоренности, поддержанные и Дамаском, и курдами, их надо выполнять».

Лавров также заявил, что права всех сторон, которые будут выполнять меморандум о взаимопонимании, подписанный Турцией и Россией, будут уважаться.

«Что касается выполнения меморандума, который был одобрен президентами (Владимиром) Путиным и (Тайипом) Эрдоганом в Сочи 22 октября, то права всех сторон, которые будут выполнять достигнутые договоренности, будут безусловно уважаться. Напомню, что эти российско-турецкие договоренности были поддержаны, одобрены и президентом (Сирии Башаром) Асадом, и руководителем курдских сил самообороны», – заявил Лавров.

Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила Совету Безопасности ООН создать на сирийско-турецкой границе международную зону безопасности. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал эту идею.

22 октября Путин и Эрдоган договорились, что курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией. В это время Россия и Сирия будут осуществлять патрулирование за пределами этой зоны. После вывода курдов начнется патрулирование России и Турции на глубине 10 км от турецкой границы.

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