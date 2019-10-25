Эксперт объяснил стремление США захватить месторождения нефти в Сирии

«Трамп неоднократно заявлял, что террористы ИГ* разгромлены именно Соединенными Штатами, но когда ему нужно, он говорит о возможном возрождении ИГ. Настоящая цель США очевидна», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Ближнему Востоку Владимир Фитин, комментируя намерение Трампа «взять под защиту» нефтяные месторождения северо-востока Сирии.

«У ИГИЛ* нет сил, чтобы захватить эти месторождения. Очевидная цель американцев – не дать сирийскому правительству восстановить контроль над своими природными ресурсами и получить доходы от реализации нефти, газа и другого сырья», – отметил Владимир Фитин, глава Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ).

Накануне президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter: «Нефтяные месторождения, о которых говорилось в моей вчерашней речи о Турции и курдах, контролировались ИГИЛ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГИЛ захватить эти территории!».

Практически одновременно стало известно о решении Пентагона направить на северо-восток Сирии дополнительные военные силы США – утверждается, что для «защиты» нефтяных месторождений от террористов «Исламского государства*». В американской прессе появились сообщения о том, что США намерены направить танки Abrams для охраны нефтяных месторождений. По данным источника издания Newsweek, главной задачей американских военных будет не столько охрана месторождений от ИГИЛ, сколько препятствование их переходу под контроль «режима Башара Асада» или Ирана и проиранских вооруженных формирований.

«Поэтому американские вооруженные силы хотя бы в ограниченном количестве должны оставаться в Сирии, причем в районах, где сосредоточены основные месторождения нефти в Сирии», – подчеркнул Фитин. Один из основных нефтеносных районов страны расположен в провинции Эль-Хасака, которая до недавнего момента оставалась под полным контролем курдов и поддерживающих их американцев. После того, как сирийская армия выбила исламистов из также богатых нефтью провинций Хомс, Пальмира и Дейр-эз-Зор, северо-восточные месторождения остались единственными, неподконтрольными Дамаску.

Сейчас упомянутые Трампом нефтяные месторождения находятся под контролем курдских ополченцев из «Сирийских демократических сил» (СДС). В Пентагоне заявляют, что решение направить в эти районы американских военных и бронетехнику было согласовано с СДС. Подчеркнем, что решение Трампа взять нефтяные скважины на севере Сирии «под охрану» США противоречит его же приказу вывести американских военных с тех же территорий после начала там турецкой военной операции.

Вытеснить американцев, «присосавшихся» к сирийской нефти, будет довольно сложно, полагает Фитин. «Дипломатические усилия ничего не дают. Не войну же с ними начинать, – заметил эксперт. – Поэтому пока только давление на уровне международных организаций, на уровне призывов, переговоров. Американцы, как известно, по-прежнему считают себя доминирующей силой в мире, мировым полицейским, жандармом, поэтому их очень сложно заставить уйти оттуда, где они находятся. Но предпринимать усилия для этого, разумеется, нужно все время».

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