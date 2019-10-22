Минобороны ответило на заявления Сеула о «вторжении» российского самолета

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановые полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Южная Корея и Япония поднимали в воздух истребители для их сопровождения, сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Во время полета самолеты Дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там добавили, что на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии).

При этом в Минобороны подчеркнули, что Ту-95МС выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Ранее во вторник представитель комитета начальников штабов Республики Корея заявил, что российский военный самолет якобы вторгся в установленную Сеулом в одностороннем порядке так называемую зону опознавания ПВО (KADIZ).

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.

В июле комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Кореи уже заявлял, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, после чего Южная Корея выразила протест России. Минобороны России опровергло эти заявления. Позже в конфликт вмешались Китай и Япония.