В украинском Лисичанске объявлено ЧП

В городе Лисичанск на Украине из-за длительного отключения водоснабжения объявили чрезвычайное положение, сообщила пресс-служба Лисичанского городского совета.

Решение приняли во время заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте горсовета.

В частности, в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры внесли изменения, а в случае необходимости приостановить их функционирование.

Также будет изменен режим работы медицинских учреждений и отменены плановые операции.

Главный инженер «Лисичанскводоканала» Виктор Францов отметил, что на сегодня ситуация достаточно критическая, поскольку платить деньги у коммунального предприятия нет возможности.

Напомним, в воскресенье Киев отключил воду жителям трех подконтрольных городов Луганской области из-за задолженности за электричество. Без воды осталось около 80 тыс. жителей из Лисичанска, Приволья и Новодружеска.