Киев отключил воду за долги жителям трех подконтрольных городов Луганской области

Из-за задолженности за электричество около 80 тыс. жителей трех городов Луганской области Украины остались без централизованного водоснабжения, сообщили в украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП «Лисичанскводоканал» («РТИ», «Белогоровская» и «Боровская»), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части города Лисичанск, город Приволье и город Новодружеск, всего порядка 80 тыс. жителей», – передает «Страна» сообщение ведомства.

Спасатели вынуждены были в субботу подвозить населению и на объекты инфраструктуры воду. Всего было поставлено 140 кубометров технической воды.